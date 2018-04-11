Какой урожай зерновых ждет Украину: прогнозы эксперта

17:06, 11 апреля 2018
Агро
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В прошлом году урожай зерновых в Украине составил 61,3 млн тонн. / фото УНИАН

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«По нашим оценкам, общий урожай зерновых (валовой сбор) в этом году будет на уровне 62-63 млн тонн. Это включая и кукурузу, и пшеницу, и ячмень», - сказал Феофилов.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Государственной службы статистики, урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2017 году уменьшился на 7,3% по сравнению с 2016 годом, и составил 61,3 млн тонн.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, экспорт зерновых культур из Украины в текущем маркетинговом году (МГ, июль 2017 – июнь 2018) ожидается на уровне 41 млн тонн.

Аграрии Украины в 2016-2017 МГ экспортировали 43,8 млн тонн зерновых, что является рекордом за всю историю независимости государства. При этом выручка от экспорта зерновых увеличилась на 6% - до 6,4 млрд долл.

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