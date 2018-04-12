Цена на украинский ячмень выросла до рекорда с конца 2014 года

Стоимость ячменя выросла более чем на четверть - до 208-218 долл.

По состоянию на 4 апреля текущего года стоимость украинского ячменя в глубоководных портах Украины на условиях поставки FOB выросла до 208-218 долл. за тонну, что на 27% превышает уровень цен на аналогичную дату прошлого года.

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Об этом сообщила пресс-служба ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ).

Отмечается, что такая стоимость на отечественную зерновую культуру стала рекордной с конца 2014 года.

"Ключевым фактором уверенного роста цен на ячмень за последние несколько месяцев стал нестабильный спрос со стороны Саудовской Аравии, которая является ключевым импортером этой зерновой культуры в мире. В 2017 году Украина отгрузила в эту страну 2,07 млн тонн ячменя, что составило 57% общего объема экспорта", - процитировала пресс-служба аналитика рынка зерновых и масличных культур УКАБ Ольгу Харабару.

При этом, по данным ассоциации, в 2018 году спрос из Саудовской Аравии не имеет устойчивого характера - тендеры на закупку проводятся нечасто, однако объемы довольно значительны. На последнем тендере Зерновая организация Саудовской Аравии (SAGO) объявила о закупке 1 млн тонн ячменя, на предыдущем было закуплено 0,96 млн тонн.

Отмечается также, что напряженный мировой баланс еще в начале маркетингового года поддерживал рост стоимости ячменя - мировое производство сократилось в 2017/2018 маркетинговом году до 142,4 млн тонн, что на 3,5 млн тонн меньше показателя прошлого года.

Как сообщал УНИАН, по информации Минагропрода, 2 апреля в Украине стартовали весенне-полевые работы, прогнозируемая посевная площадь остается на уровне прошлого года – 27,2 млн га.

По прогнозам консалтингового агентства "Украгроконсалт", украинские аграрии в связи с поздним началом весенней посевной кампании сократят посевы ячменя примерно на 5% - до 2,4 млн га.

В настоящее время сев ярового ячменя под урожай 2018 года существенно сдвинут по срокам. Так, по состоянию на 10 апреля яровым ячменем засеяно только 241 тыс. га (15% от плана), что существенно отстает от прошлогодних 1,428 млн га (93% от итоговой площади).