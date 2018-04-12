Кабмин с 1 июля поменяет маркировку табачных изделий

Государственной фискальной службе поручено до 25 июня обеспечить изготовление марок акцизного налога нового образца, а также их продажу в установленном порядке.

Кабинет министров Украины утвердил введение с 1 июля 2018 года новых образов акцизных марок для табачных изделий отечественного и импортного производства (кроме сигарет с фильтром и без фильтра, папирос).

Читайте такжеРынок сигарет в Украине сократился на 8%

Об этом говорится в тексте постановления правительства от 4 апреля 2018 года.

Согласно постановлению, Государственной фискальной службе поручено до 25 июня обеспечить изготовление марок акцизного налога нового образца, а также их продажу в установленном порядке.

Постановлением также вносятся некоторые изменения в положение об изготовлении, хранении, продаже марок акцизного налога и маркировки алкогольных напитков и табачных изделий от 27 декабря 2010 года.

В частности, образцы марок разрабатываются Министерством финансов совместно с Государственной фискальной службой, Министерством экономического развития и торговли, Службой безопасности Украины, Министерством внутренних дел, Министерством юстиции и утверждаются Кабинетом министров.

Марка для алкогольных напитков, кроме винодельческой продукции (ликеро-водочная продукция), отечественного производства выпускается в зеленой цветовой гамме; алкогольных напитков, которые являются винодельческой продукцией, отечественного производства – красной; напитков, кроме винодельческой продукции (ликеро-водочная продукция), импортного производства – фиолетовой; напитков, которые являются винодельческой продукцией, импортного производства – оранжевой.

Также отмечается, что марка для табачных изделий отечественного производства с фильтром и без фильтра (сигареты) выпускается в зеленой цветовой гамме, для других табачных изделий отечественного производства – в оранжевой, для табачных изделий импортного производства с фильтром и без фильтра (сигареты) – в синей, для других табачных изделий импортного производства – в бордовой цветовой гамме.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, объем производства сигарет, содержащих табак или смеси табака с заменителями табака, в Украине в 2017 году составил 92,1 миллиарда штук, что на 6,2% меньше, чем в 2016 году.

Поступления от табачных акцизов в 2017 году, по данным Государственной казначейской службы Украины, составили 39,9 миллиарда гривень, что на 6,7 миллиарда гривень, или на 20% больше, чем в 2016 году, в связи с 40%-ным повышением специфического акциза на табачные изделия с 1 января 2017 года.