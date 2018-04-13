Украинские аграрии начали сев подсолнечника

17:31, 13 апреля 2018
Агро
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Иллюстрация REUTERS

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Отмечается, что из технических культур также посеяно 39 тысяч га (13%) сахарной свеклы.

"Продолжается сев ранних яровых зерновых и зернобобовых, он проведен на площади 936 тысяч га (39% к прогнозу). В частности, уже посеян яровой ячмень - 625 тысяч га (39%), овес - 43 тысячи га (21%), пшеница - 53 тысячи га (29%), горох - 215 тысяч га (52%)", - говорится в сообщении.

Подкормка озимых культур на зерно проведена на площади 6,1 миллиона га (84% к прогнозу), кроме того, озимый рапс - 889 тысяч га, или 88%. В 9 областях завершена подкормка озимых зерновых.

"По предварительным данным регионов, посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2018 года ожидается в пределах 27,2 миллиона га, или на уровне 2017 года. Зерновые культуры прогнозируется посеять на площади 14,6 миллиона га, или 54% в структуре посевных площадей, что соответствует нормативам оптимального соотношения культур в севооборотах", - отметили в пресс-службе.

Посев яровых зерновых культур прогнозируется на площади 7,4 миллиона га, в том числе ранних яровых зерновых - 2,4 миллиона га. При этом структура зернового клина под урожай-2018 может корректироваться в зависимости от условий перезимовки озимых культур за счет оптимизации площадей яровых зерновых культур, в частности, кукурузы на зерно и поздних крупяных культур.

Как сообщал УНИАН, по информации Минагропрода, 2 апреля в Украине стартовали весенне-полевые работы, прогнозируемая посевная площадь остается на уровне прошлого года – 27,2 миллиона га.

По прогнозам консалтингового агентства "Украгроконсалт", украинские аграрии в связи с поздним началом весенней посевной кампании сократят посевы ячменя примерно на 5% - до 2,4 миллиона га.

Общая площадь посева сельскохозяйственных культур под урожай 2017 года составила 26,9 миллиона га, что на 152 тысяч га больше показателя 2016 года.

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Теги: #посевная кампания#весенняя посевная