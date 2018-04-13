Депутаты добиваются возврата НДС при экспорте масличных только для крупных агрохолдингов - эксперт

По словам эксперта, этот законопроект был зарегистрирован незаконно, и Всеукраинская аграрная ассоциация намерена требовать снятия его с регистрации.

Народные депутаты, сумевшие вместе с бюджетом незаконно принять норму о невозмещении НДС при экспорте масличных, разработали новый законопроект, который предполагает возврат возмещения НДС только для крупных агрохолдингов.

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Об этом сообщил УНИАН заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета (ВАС) Михаил Соколов.

По словам Соколова, проект закона о возврате возмещения НДС при экспорте масличных для крупных холдингов №7403-д был зарегистрирован незаконно и ущемляет права мелких фермеров.

"Этот проект закона предусматривает следующее: давайте мы все-таки будем возмещать НДС, но только если экспортировать будет сам сельхозтоваропроизводитель. Что это означает? Кто такой сельхозтоваропроизводитель, который экспортирует? Это крупные компании, те же холдинги. То есть те холдинги, которые сейчас владеют перерабатывающими мощностями, они свою сою смогут экспортировать без всяких проблем с возмещением НДС, а маленькие предприятия как не могли, так и не смогут. И будут вынуждены продавать холдингам свою продукцию, но уже по заниженной цене. Эти крупные компании будут перерабатывать и опять же экспортировать с возмещением НДС. Грубо говоря, весь банкет за счет малых фермеров", - сказал эксперт.

Он сообщил, что ВАС намерена обратиться к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой снять этот проект закона с регистрации, поскольку ранее был зарегистрирован и внесен в повестку дня проект закона №7304-2, которым возвращается возмещение НДС при экспорте масличных культур для всех предприятий.

"Сейчас налоговый комитет зарегистрировал, причем с нарушением регламента, законопроект 7403-д, который вообще не мог быть зарегистрирован. Мы в связи с этим будем подавать соответствующее письмо на имя председателя Верховной Рады о том, что ему необходимо выполнять свои обязанности - обеспечивать и организовывать работу Верховной Рады и не допускать таких законопроектов, которые по регламенту зарегистрированы быть не могут", - отметил Соколов.

По его словам, согласно регламенту, доработанный законопроект может быть зарегистрирован только в том случае, если Верховная Рада приняла решение отправить законопроект на повторное первое чтение, но этого не было.

Он также сообщил, что ВАС будет продолжать добиваться принятия законопроекта №7304-2, который отменяет норму о невозмещении НДС при экспорте масличных для всех предприятий.

"Ситуация выглядит следующим образом: законопроект зарегистрирован и внесен в повестку дня Верховной Рады. Проблема не в Раде – проблема в председателе Верховной Рады, потому что он ставит эти поправки на конец дня, когда в зале уже нет депутатов. Соответственно, голосов законопроект не набирает… Мы будем требовать, чтобы наш законопроект поставили на рассмотрение в такое время, когда депутаты есть", - подчеркнул Соколов.

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Как сообщал УНИАН, по словам народного депутата от фракции "Самопомич", члена Комитета Верховной Рады по аграрной политике и земельным отношениям Ивана Мирошниченко, убытки производителей масличных культур после отмены возмещения НДС при экспорте технических масличных культур - сои, рапса и подсолнечника - составят около 10-12 миллиардов гривень ежегодно.

7 декабря 2017 года Верховная Рада проголосовала за отмену бюджетного возмещения НДС при экспорте масличных культур с 1 марта 2018 года, что возмутило украинских фермеров.

По мнению крупнейших аграрных ассоциаций, соответствующая инициатива была предложена в интересах крупных олигархических компаний, таких как агрохолдинг "Кернел", контролируемый украинским бизнесменом Андреем Веревским, которые владеют большинством маслоэкстракционных заводов, поскольку производители масличных будут вынуждены снижать закупочные цены на эти культуры, а переработчики смогут закупать их по заниженной цене.

В знак протеста против принятого парламентом решения об отмене возмещения НДС при экспорте масличных украинские аграрии 18 декабря перекрыли автомагистрали в Черкасской, Ривненской и Хмельницкой областях.

В тот же день Администрация президента Украины сообщила, что глава государства разделяет обеспокоенность аграриев из-за отмены возмещения НДС при экспорте масличных. Пресс-служба Администрации президента отметила, что такое решение парламента противоречило международным обязательствам Украины, которые наша страна взяла на себя при вступлении во Всемирную торговую организацию и при подписании Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

21 декабря 2017 года Верховная Рада Украины отсрочила введение нормы, предусматривающей отмену бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость при экспорте рапса, до 1 января 2020 года, при экспорте сои – до 1 сентября 2018 года.