В Украине после праздников резко подешевели овощи

Стоимость отдельных овощей снизилась на 15-25%.

Овощи борщового набора в Украине резко подешевели.

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Об этом говорится а сюжете программы "Сніданок з "1+1".

После Пасхальных праздников больше всего, примерно на четверть, упала в цене капуста. На 20% подешевела морковь, а на 15% - свекла.

Эксперты объясняют такие ценовые изменения несколькими факторами, прежде всего завышением стоимости продуктов накануне праздников и увеличением импорта овощей. Кроме того, аграрии хотят реализовать овощи, что остались на складах, и начать весенние работы на полях.

Вместе с тем, в марте в Украине подорожал хлеб. Цены на главный продукт выросли в среднем на один процент, сообщает Государственная служба статистики. Пшеничный хлеб из муки высшего сорта подорожал примерно на 30 копеек. На столько же выросла цена на ржаной хлеб. А батон подорожал примерно на 10 копеек.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украинев марте 2018 года по сравнению с мартом 2017 года составляла 13,2%, замедлившись по сравнению с 14% в феврале.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в Украине выросли на 1,1%, к декабрю 2017 года - на 3,5%.

По информации Госстата, наибольший рост цен в годовом выражении зафиксировано на яйца - 61,7%, содержание домов и придомовых территорий - 48,1%, фрукты - 40,6%, мясо и мясопродукты - 25,9%, овощи - 25, 6%.

По сравнению с предыдущим месяцем больше всего выросли цены на одежду и обувь - 9,6%, овощи - 5%, железнодорожный пассажирский транспорт - 3,3%, фрукты - 3%, рыбу - на 1,6%.

Снижение цен в годовом выражении зафиксировано только на сахар, к предыдущему месяцу - на молоко, яйца, сахар, топливо и масла.