Аграрии наращивают экспорт: топ-5 покупателей украинской продукции

Крупнейшим импортером украинской аграрной и пищевой продукции в январе-феврале стала Индия.

За январь-февраль текущего года внешнеторговый оборот продукции агропромышленного комплекса составил 3,7 млрд долл., из которых 2,8 млрд долл. приходится на экспорт украинских аграрных и пищевых продуктов.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики Украины со ссылкой на заместителя Минагропрода по вопросам евроинтеграции Ольгу Трофимцеву.

«За первые два месяца текущего года украинский аграрный экспорт увеличился на 102,1 млн долл. по сравнению с соответствующим периодом 2017 года и составил 2,8 млрд долл. Нашими традиционными лидерами экспорта остаются зерновые культуры с долей 35,3%, масло - 24,1% и семена масличных культур - 12%», - отметила замминистра.

По словам Трофимцевой, за этот период заметно вырос экспорт украинского мяса птицы - на 29 млн долл., яиц - на 11,4 млн долл., сливочного масла - на 20 млн долл., шоколада - на 7,5 млн долл., виноградных вин - на 6,1 млн долл.

«Важно отметить, что экспорт украинской продукции в ЕС за этот период увеличился на 28,1%, или на 224,7 млн долл., и достиг 1,025 млрд долл. Таким образом, на данный момент на ЕС приходится 36,5% нашего аграрного экспорта», - отметила Трофимцева.

Она добавила, что крупнейшим импортером украинской аграрной и пищевой продукции в январе-феврале 2018 года стала Индия, куда экспортировано продукции на 335,9 млн долл. Также в пятерку стран-крупнейших покупателей вошли Испания – 201,1 млн долл., Нидерланды - 199,3 млн долл., Египет – 189,6 млн долл. и Италия – 185,6 млн долл.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, выручка от экспорта украинской аграрной продукции в 2017 году увеличилась на 16,3% по сравнению с 2016 годом и составила более 17,9 млрд долл. Тройку лидеров экспорта украинских аграрных и пищевых товаров возглавляют зерновые культуры с долей 36,2%, второе место занимают растительные масла - 25,1% и третье - семена масличных культур с долей в структуре 11,3%.