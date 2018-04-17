Украина из-за аннексии Крыма в 2,5 раза сократила вылов рыбы и морепродуктов

Украина в течение последних трех лет официально вылавливает и выращивает около 90 тысяч тонн в год рыбы и морепродуктов, тогда как до аннексии Крыма показатель составлял 220 тысяч тонн.

Украина после аннексии Крыма Россией снизила объемы официально выловленной и выращенной рыбы и морепродуктов с 220 до 90 тысяч тонн в год.

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Об этом сообщил во время пресс-конференции генеральный директор Ассоциации украинских импортеров рыбы и морепродуктов Дмитрий Загуменный.

"У нас последние три года официальный вылов и объем выращенной рыбы составляет порядка 90 тысяч тонн. Если импорт 300-320 тысяч тонн, то собственная рыба - 90 тыс. тонн. До 2013 года показатель был порядка 220 тысяч тонн в год. Очень много предприятий, которые занимались промыслом, находились в Крыму. Сейчас, как вы сами знаете, украинские компании в Крыму ничего не вылавливают", - сказал он.

Также Загуменный подчеркнул, что в последние три года наблюдается увеличение импорта рыбы и морепродуктов в Украину, однако это является лишь восстановлением рынка, а не реальным его ростом.

"У нас была очень серьезная девальвация национальной валюты в 2014-2015 годах. Поскольку рыбная продукция в основном является импортной и покупается за валюту, безусловно, девальвация привела к тому, что многие люди просто отказались от потребления рыбы и морепродуктов или же перешли в более доступный сегмент", - сказал он, добавив, что крупнейшими импортерами данной продукции являются Норвегия, Исландия и США.

По словам Загуменного, в среднем каждый украинец потребляет от 9 до 14 килограмм рыбы в год, чего, судя по информации Международной организации здравоохранения, недостаточно для поддержания здоровья, поскольку показатель должен составлять 20 килограмм.

Как добавил специалист отдела сельского хозяйства посольства США в Украине Александр Тарасевич, в этом году показатель потребления рыбы и морепродуктов одним украинцем составит около 11,5 килограмма, причем страна постепенно двигается к возвращению на былые позиции.

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"В принципе, вернуться на те показатели, которые были в Украине в более благоприятные в экономическом отношении времена, когда мы потребляли 13-15 килограммов, я думаю, вполне возможно, мы постепенно туда движемся, но очень сильно привязаны к доходу на душу населения", - сказал он.

Также Тарасевич отметил, что до 2000-х годов США практически не импортировали в Украину рыбу и морепродукты, добавив, что наблюдается очень жесткая привязка количества ввезенной продукции к доходу населения.

"Украинцы хотели бы потреблять рыбу, они хотят больше рыбы. Но доход вырос – они купили, доход упал – сократили, поскольку импорт рыбы привязан к валюте. Оба крупных экономических кризиса, которые у нас были, были связаны с огромной девальвацией. Рыба дорожает в 2-3 раза, конечно, люди перестают её покупать", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по данным Госрыбагентства, в 2017 году в Украине выловили 94,2 тысячи тонн рыбы и водных биоресурсов, что на 6,6% больше, чем в 2016 году. Импорт рыбы, рыбопродуктов и других водных биоресурсов в Украину в прошлом году вырос на 9,6% - до 327,8 тысячи тонн.