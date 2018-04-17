СБУ и Генпрокуратура снова пришли с обысками в Госрезерв

В Госрезерве заявили, что считают обыск безосновательным.

Сотрудники Службы безопасности Украины вместе со следователями прокуратуры города Киева проводят обыск в центральном офисе Государственного агентства резерва Украины и на предприятиях «Златодар» (Черкасская обл.) и «Хлебная база №85» (Харьковская обл.) в связи с расследованием перемещения зерна Госрезерва из Харьковской в Черкасскую область.

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Об этом написал глава Государственного агентства резерва Украины Вадим Мосийчук на своей странице в Facebook.

«Руководствуются проверяющие решением Печерского суда о выемке документов по перемещению зерна госрезерва из Харьковской в Черкасскую область. Главная причина этого заключается в уничтожении Госрезервом, так называемого «осиного гнезда» - коррупционных схем, наработанных годами на ГП «Хлебная база № 85», - написал Мосийчук.

По его словам, также сегодня, 17 апреля, первый вице-премьер, министр Минэкономразвития Степан Кубив подписал решение об одновременной внеплановой проверке Госрезерва на предмет охраны гостайны по результатам проверки СБУ.

"Официально заявляем, что мы открыты для объективного расследования и предоставим всю необходимую документацию. Однако для большей ясности картины, хотим прояснить ситуацию, которая тянется с 2016 года. Данное уголовное производство было возбуждено по факту возможного заложения в государственный резерв некачественного литовского дизельного топлива. Однако закупка не состоялась, ущерб государственным интересам не нанесен и никаких государственных средств не было использовано", - написал глава Госрезерва.

По его словам, следователи Генпрокуратуры Украины в рамках уголовного производства начинают расследовать факты относительно возможной порчи должностными лицами Госрезерва дизельного топлива в количестве 18 тыс. тонн, которое заложено в 2015 году «Вог Аэро Джет» на досрочное хранение в госрезерва. Он отметил, что качество дизтоплива было проверено по всем показателям и в полном объеме отвечало требованиям.

Мосийчук сообщил, что для объективности и беспристрастности Госрезерв обращается к Специализированной антикоррупционной прокуратуре, народным депутатам и Кабинету Министров Украины с просьбой взять под личный контроль данное уголовное производство для недопущения нарушения норм действующего законодательства.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2016 года сотрудники Службы безопасности и Генеральной прокуратуры провели обыски в Государственном агентстве резерва Украины в рамках расследования уголовного производства по факту нанесения государству 257 млн грн убытков при закупке дизельного топлива.

В ГПУ сообщили, что проводят досудебное расследование по уголовному производству о возможных неправомерных действиях со стороны должностных лиц Госрезерва, которые повлекли убытки государства в особо крупных размерах, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (завладение по предварительному сговору группой лиц чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В частности, досудебным расследованием установлено, что должностные лица Госрезерва, по предварительному сговору с должностными лицами одного из крупнейших поставщиков топлива в Украине, при формировании запасов нефтепродуктов государства провели заранее согласованные незаконные открытые конкурсные торги по закупке за бюджетные средства дизельного топлива в количестве 17 тыс. тонн на общую сумму 257 млн грн, не соответствующего требованиям государственных стандартов Украины, а именно - срокам его хранения. Таким образом, должностные лица нанесли государству ущерб в особо крупных размерах.