Украинские аграрии увеличили сбор овощей

Украинские аграрии к 1 ноября собрали 23,7 млн тонн картофеля, что на 8,7% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщила Государственная служба статистики.

Валовой сбор овощей закрытого грунта к указанной дате, по данным Госстата, вырос по сравнению с прошлогодним показателем на 3,2% – до 8,9 млн тонн.

Читайте такжеРоссия запретила поставки овощей и фруктов из УкраиныКак сообщал УНИАН, по информации Госстата, урожай картофеля в Украине в 2013 году составил 22,1 млн тонн, что на 4,5% меньше, чем в 2012 году.

Урожай овощей закрытого грунта в прошлом году сократился на 2,6% – до 8,9 млн тонн.