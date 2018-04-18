Правительство возобновило работу антирейдерских аграрных штабов на период посевной

Премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что он полностью одобряет действия Национальной полиции по предотвращению рейдерства.

Кабинет министров Украины принял решение возобновить работу антирейдерских аграрных штабов, которые показали свою эффективность в период сбора урожая в прошлом году.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

«Работа штабов предотвратила десятки рейдерских захватов по всей стране, это подтверждают аграрные ассоциации. Ситуация должна двигаться дальше, именно поэтому возникла инициатива возобновить работу штабов по всей Украине, потому что началась посевная кампания», - сказал министр юстиции Павел Петренко, представляя проект решения.

Петренко отметил, что за 4 месяца работы таких штабов в период сбора урожая в прошлом году было рассмотрено 500 обращений фермеров.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что он полностью одобряет действия Национальной полиции по предотвращению рейдерства.

«Когда я видел, что рейдеры посягали на имущество других предпринимателей или фермеров, выезжали на место спецподразделения Нацполиции и просто этих преступников укладывали лицом в пол, я считал, что это самый эффективный способ по наведению порядка. Я хочу сегодня выразить свою полную поддержку относительно действий Национальной полиции. Я хочу сегодня выразить свою полную поддержку по наведению порядка в стране и призвать продолжать эту работу Национальной полиции. Если кто то поднял руку на чужое имущество, его нужно немедленно задержать, а потом разбираться, кто и в чем виноват», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в августе прошлого года Кабинет министров Украины принял решение создать оперативные штабы в регионах совместно с областными государственными администрациями, территориальными подразделениями МВД, Госгеокадастра, Минюста, аграрными ассоциациями для недопущения незаконных захватов урожая и земли у фермеров.