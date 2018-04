Хомутынник продал часть аграрных активов

Виталий Хомутынник продал часть своего агробизнеса.

Антимонопольный комитет Украины разрешил компаниям UKROAGRO ALLIANCE LTD и KMA GROUP LTD приобрести долю в уставном капитале компании DNIPRO AGRO ALLIANCE LTD.

Читайте такжеХомутынник стал сопредседателем депутатской группы "Партия "Відродження"

Об этом сообщает Антимонопольный комитет Украины.

Сумма сделки официально не оглашается, но, по оценкам аудиторской компании Ernst & Young, могла составить более 50 миллионов долларов.

Конечным 100% владельцем компании DNIPRO AGRO ALLIANCE LTD является инвестиционный фонд Виталия Хомутынника.

Директор инвестиционного фонда "Каскад-Инвест" Анатолий Шахновский подтвердил факт продажи части агробизнеса, но комментировать детали сделки отказался.

Земельный банк DNIPRO AGRO ALLIANCE LTD находится на территории Днепропетровской области и составляет более 50 тысяч гектар, а так же элеваторы с одновременным объемом хранения 80 т. Кроме этого, в активах компании находился хлебобулочный комбинат производственной мощностью 50 тонн хлебобулочных изделий в сутки.