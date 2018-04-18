Хомутынник продал часть аграрных активов

16:21, 18 апреля 2018
Агро
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Виталий Хомутынник / Фото vidrodzhennya.org.ua

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Об этом сообщает Антимонопольный комитет Украины.

Сумма сделки официально не оглашается, но, по оценкам аудиторской компании Ernst & Young, могла составить более 50 миллионов долларов.

Конечным 100% владельцем компании DNIPRO AGRO ALLIANCE LTD является инвестиционный фонд Виталия Хомутынника.

Директор инвестиционного фонда "Каскад-Инвест" Анатолий Шахновский подтвердил факт продажи части агробизнеса, но комментировать детали сделки отказался.

Земельный банк DNIPRO AGRO ALLIANCE LTD находится на территории Днепропетровской области и составляет более 50 тысяч гектар, а так же элеваторы с одновременным объемом  хранения 80 т. Кроме этого, в активах компании находился хлебобулочный комбинат производственной мощностью 50 тонн хлебобулочных изделий в сутки.

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