Чума свиней не отступает: на Житомирщине выявили новую вспышку АЧС

Случай АЧС зафиксирован в подсобном хозяйстве Бердичевской исправительной колонии.

В городе Бердичев Житомирской области зафиксирована очередная вспышка опасного вирусного заболевания - африканской чумы свиней (АЧС), сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба).

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Согласно сообщению, 17 апреля в подсобном хозяйстве Бердичевской исправительной колонии №70 была зарегистрирована гибель свиней. Отмечается, что по результатам исследования отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы (г. Киев) установлен диагноз АЧС.

Сообщается, что проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Как сообщал УНИАН, в целом с 2012 года в Украине было зарегистрировано 326 вспышек АЧС, из них - 163 случая только за 2017 год.

Председатель Госпродпотребслужбы Владимир Лапа ранее заявлял, что Украина к 2020 году потеряет более 1,2 миллиона свиней, или 4 миллиарда гривень, а косвенные расходы вырастут на 5-7,5 миллиарда гривень, если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС не опасен. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.