Россия запретила ввоз сыроподобных продуктов из Украины

Россия запретила ввоз сыроподобных продуктов производства Украины из-за «нарушения требований законодательства в области защиты прав потребителей и законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Об этом УНИАН сообщили в Федеральной службе РФ по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

«Роспотребнадзор сообщает, что при осуществлении государственного надзора при исследовании сыроподобных продуктов (продукт бутербродный, полуфабрикат продукта бутербродного, продукт на маргариновой основе твердый) производства Украины, поступающих на территорию Российской Федерации под кодами ТН ВЭД 1516 и 1517, выявлены многочисленные нарушения требований законодательства в области защиты прав потребителей и законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения», - говорится в сообщении.

Так, при исследовании продукта бутербродного «Купеческий» выявлено наличие жиров животного происхождения, при декларировании изготовителем 100% замены в продукте молочного жира на растительный. Кроме этого, якобы продукт на маргариновой основе твердой «Столовый» не соответствовал нормативным требованиям по содержанию трансизомеров ненасыщенных жирных кислот.

В российском ведомстве утверждают, что маркировка полуфабриката продукта бутербродного «Монастырский двор» не соответствовала требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011. «Технический регламент Таможенного союза. Пищевая продукция в части ее маркировки», продукт содержал пищевую добавку, не разрешенную для использования данного вида продукта.

Читайте такжеГосветфитослужба Украины уличила Россельхознадзор во лжи«Учитывая изложенное, Роспотребнадзор приостановил с 13.11.2014 ввоз на территорию Российской Федерации сыроподобных продуктов производства Украины (коды ТН ВЭД 1516 и 1517). Соответствующая информация направлена в Федеральную таможенную службу и управления Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, наряду с агрессией российских боевиков в восточных областях Украины, Россельхознадзор и Роспотребнадзор с начала этого года усилили давление на украинских экспортеров. На сегодняшний день в РФ запрещен ввоз украинской молочной продукции, свинины и продуктов из нее, картофеля, ряда другой растениеводческой продукции, существенно ограничены поставки мяса птицы, кондитерской продукции, плодоовощной продукции и рыбных консервов, соков, алкоголя и пива.

13 октября Роспотребнадзор запретил ввоз в РФ сырных продуктов из Украины в связи с нарушением украинскими производителями законодательства в сфере защиты прав потребителей.