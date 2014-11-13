Медведев признал, что ответные меры на санкции негативно отразились на России

Ответные меры России на санкции Запада имеют как позитивные, так и негативные последствия для российской экономики, так как полностью заместить импорт пока не удалось. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает РИА "Новости".

"У этих ответных мер есть и свои определенные последствия. Не все из них, наверное, позитивные, потому что мы не можем моментально заместить весь сегмент, который оказался вынут в результате принятия известных решений государственных. Но есть и положительная сторона: действительно, наши люди начинают привыкать к тому, что значительную часть продовольственных товаров составляют наши товары", - сказал Медведев.

Читайте такжеЕС готовит различные варианты будущих санкций против РФ«Далеко не всем западным производителям удастся вернуть свои товары на российские прилавки после отмены защитных мер», - добавил премьер РФ.