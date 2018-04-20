В Ассоциации «Укртютюн» призвали не противопоставлять «национальных» и «международных» производителей сигарет

В ассоциации также напомнили, что ее члены – крупнейшие инвесторы Украины.

50,4 млрд гривен или 6% всех налоговых платежей в Украине в 2017 г. обеспечили четыре крупнейшие табачные компании – члены Ассоциации «Укртютюн». Такую информацию озвучила глава Ассоциации «Укртютюн» Валентина Хоменко.

Несмотря на то, что за последние годы объемы производства табачных изделий уменьшаются, объем уплаченных налогов вырос. Четыре компании-члена Ассоциации «Укртютюн» входят в десятку крупнейших налогоплательщиков Украины.

«В последнее время в СМИ появились публикации, которые противопоставляют «национальных» и «международных» производителей в Украине. Ассоциация «Укртютюн» напоминает, что компании-члены Ассоциации – это предприятия-производители, которые работают именно в Украине, обеспечивая качественными рабочими местами более 3 тысяч украинцев во всех областях Украины», – заявила Валентина Хоменко.

Также в Ассоциации напомнили, что ее члены – крупнейшие инвесторы Украины.

«Компании-члены Ассоциации «Укртютюн» уплатили более 200 млрд грн. налогов за последние 5 лет и инвестировали более 1,3 млрд долларов в современное производство и системы дистрибуции», – напомнила Валентина Хоменко.

Глава Ассоциации подчеркнула, что компании, входящие в «Укртютюн», являются надежными партнерами украинского правительства и государства. В частности, недавно Ассоциация подписала с Государственной фискальной службой Меморандум о сотрудничестве – в т.ч. в сфере борьбы с нелегальным оборотом табачных изделий.

Кроме того, компании-члены Ассоциации «Укртютюн» за прошлый год осуществляли крупные экспортные поставки табачных изделий из Украины – в общей сложности почти на 300 млн долларов.