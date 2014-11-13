Польские производители курятины боятся конкуренции из Украины - СМИ

Украинские производители курятины могут составить серьезную конкуренцию для польских, которые уже начали бояться за свою долю на рынке из-за значительно меньших цен и больших возможностей по производству, которыми обладает Украина, пишет польская Puls Biznesu.

"Филе курятины (из Украины) без таможенной пошлины стоит около 6 злотых за килограмм, с пошлиной - около 10 злотых. В Польше стоимость производства составляет 12 злотых (1 долл. = 3,4 злотых)", - сообщил изданию глава одного из крупнейших производителей курятины в Польше - группы Konspol, Казимеж Пазган.

По данным PricewaterhouseCoopers, которые приводит газета, Украина ежегодно может поставлять на рынок Европейского Союза 36 тыс. тонн курятины.

Кроме меньших цен, производители в Украине обладают очень большими мощностями по производству. Газета отмечает, что только одна фабрика возле Киева - крупнейшая в Европе - может производить ежегодно 600 тыс. тонн курятины, в то время, как во всей Польше производится 1,8 млн тонн курятины в год.

Читайте такжеСовет ЕС окончательно продлил торговые преференции УкраинеЭксперты подчеркивают, что позицию украинских производителей усиливает значительная девальвация гривни, которая на этой неделе, рухнула до около 16 гривень с 8,5 гривень за доллар в начале текущего года.

Как сообщал УНИАН, в июне текущего года Украина подписала с Европейским союзом Соглашение о создании зоны свободной торговли, которое является частью договора об ассоциации с ЕС, заключенного в марте текущего года.

Из-за давления России Украина и ЕС отложили введение в действие положений договора о свободной торговле до 2016 года, но ЕС сохранил ранее предоставленные украинской стороне торговые преференции.