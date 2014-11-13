Польские производители курятины боятся конкуренции из Украины - СМИ
Украина ежегодно может поставлять на рынок Европейского Союза 36 тыс. тонн курятины.
Украинские производители курятины могут составить серьезную конкуренцию для польских, которые уже начали бояться за свою долю на рынке из-за значительно меньших цен и больших возможностей по производству, которыми обладает Украина, пишет польская Puls Biznesu.
"Филе курятины (из Украины) без таможенной пошлины стоит около 6 злотых за килограмм, с пошлиной - около 10 злотых. В Польше стоимость производства составляет 12 злотых (1 долл. = 3,4 злотых)", - сообщил изданию глава одного из крупнейших производителей курятины в Польше - группы Konspol, Казимеж Пазган.
По данным PricewaterhouseCoopers, которые приводит газета, Украина ежегодно может поставлять на рынок Европейского Союза 36 тыс. тонн курятины.
Кроме меньших цен, производители в Украине обладают очень большими мощностями по производству. Газета отмечает, что только одна фабрика возле Киева - крупнейшая в Европе - может производить ежегодно 600 тыс. тонн курятины, в то время, как во всей Польше производится 1,8 млн тонн курятины в год.
Читайте такжеСовет ЕС окончательно продлил торговые преференции УкраинеЭксперты подчеркивают, что позицию украинских производителей усиливает значительная девальвация гривни, которая на этой неделе, рухнула до около 16 гривень с 8,5 гривень за доллар в начале текущего года.
Как сообщал УНИАН, в июне текущего года Украина подписала с Европейским союзом Соглашение о создании зоны свободной торговли, которое является частью договора об ассоциации с ЕС, заключенного в марте текущего года.
Из-за давления России Украина и ЕС отложили введение в действие положений договора о свободной торговле до 2016 года, но ЕС сохранил ранее предоставленные украинской стороне торговые преференции.