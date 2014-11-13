Сельхозпроизводство в Украине выросло на 7,5%
14:44, 13 ноября 2014Агро
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Объемы производства сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-октябре 2014 года выросли по сравнению с 10 месяцами прошлого года на 7,5%, сообщает Государственная служба статистики.
Сельхозпроизводство за 10 месяцев выросло на 7,5% / Фото УНИАН
Согласно сообщению, рост производства в сельхозпредприятиях за отчетный период составил 12,6%, в домохозяйствах – 2,3%.
Вместе с тем, в октябре объемы сельхозпроизводства в стране упали по сравнению с октябрем прошлого года и сентябрем текущего на 21,5% и 35% соответственно.
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Ранее УНИАН сообщал, что Украина до конца года может экспортировать зерна на $2 млрд.
Также сообщалось, что объемы производства сельскохозяйственной продукции в Украине в 2013 году выросли по сравнению с 2012 годом на 13,3%. При этом рост производства в сельхозпредприятиях составил 20,8%, а в хозяйствах населения – 5,5%.
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