Сельхозпроизводство в Украине выросло на 7,5%

Согласно сообщению, рост производства в сельхозпредприятиях за отчетный период составил 12,6%, в домохозяйствах – 2,3%.

Вместе с тем, в октябре объемы сельхозпроизводства в стране упали по сравнению с октябрем прошлого года и сентябрем текущего на 21,5% и 35% соответственно.

Читайте такжеСельхозпроизводство в Украине выросло на 16%

Ранее УНИАН сообщал, что Украина до конца года может экспортировать зерна на $2 млрд.

Также сообщалось, что объемы производства сельскохозяйственной продукции в Украине в 2013 году выросли по сравнению с 2012 годом на 13,3%. При этом рост производства в сельхозпредприятиях составил 20,8%, а в хозяйствах населения – 5,5%.