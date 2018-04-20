Служба по защите прав потребителей отчиталась о проверках за год – выявила нарушения в 40% случаев

В 2017 году служба провела проверки 4873 субъектов хозяйствования, обнаружив нарушения у 1984 из них.

Государственная служба по безопасности пищевых продуктов и защите прав потребителей (Госпродпотребслужба) в 2017 году провела проверки 4873 субъектов хозяйствования, обнаружив нарушения у 1984 из них, то есть, в 40% случаев.

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Об этом во время форума, посвященного защите прав потребителей, сообщил начальник отдела департамента защиты потребителей Госпродпотребслужбы Олег Кобельков.

По его словам, больше всего нарушений зафиксировано в Сумской (97% случаев проверок), Ривненской (92%) и Черновицкой (80%) областях, тогда как в Киеве этот показатель составил 9%.

Что касается самих нарушений, то наиболее распространенным является отсутствие необходимой, доступной, достоверной и своевременной информации о продукции – 74,8% случаев. Ещё 17,2% нарушений – реализация товара с истекшим срок годности. Среди других распространенных нарушений – отказ потребителю в реализации его законных прав, изготовление и реализация продукции, которая не соответствует нормативно-правовым нормам, реализация запрещенной продукции, нарушение условий договора между потребителем и исполнителем услуг.

Кобельков добавил, что в прошлом году Госпродпотребслужба проверила товары и услуги стоимостью 55,17 млн грн, предупредив покупку и использование некачественных товаров, работ и услуг на сумму 8,97 млн грн.

По его словам, одним из главных препятствий в деятельности службы является несовершенное законодательство.

«Проблема всего законодательства по защите прав потребителей в том числе в несовершенстве контроля. Отсутствует нормальная правовая база для реализации норм законодательства», - сказал он.

В качестве примера Кобельков привел закон о защите прав потребителей, согласно которому сотрудники Госпродпотребслужбы могут проверять маркировку пищевых продуктов, однако в правилах проверки пищевой продукции об этом органе не сказано ни слова.

«Как мы можем проверить маркировку пищевых продуктов, если мы не имеем права вообще проверять пищевую продукцию?», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля этого года вступил в силу закон, который вводит новую систему контроля качества и безопасности пищевых продуктов, кормов и побочных продуктов животного происхождения.

Закон предусматривает проверку инспекторами предприятий без предупреждения заранее, кроме аудита системы НАССР – аудит постоянно действующих процедур, основанных на принципах НАССР, проводится при условии уведомления оператора рынка не позднее, чем за три рабочих дня до осуществления такого мероприятия.

Проверки станут риск-ориентированными, а их периодичность будет достаточной для достижения целей этого закона - повышения безопасности продуктов. Таким образом, согласно закону, предприятия будут проверять в зависимости от степени риска для жизни и здоровья людей.

Законом предусмотрено, что инспекторы Госпотребслужбы должны осуществлять проверки в соответствии с актом проверки. Этот документ должен содержать исчерпывающую информацию о количестве вопросов для проверки, и должен быть публичным.

Предусматривается видеофиксация инспекторами мер контроля без согласия субъектов хозяйствования. При этом право проводить видеофиксацию имеет и сам субъект хозяйствования. Такая норма позволяет сделает процесс проверок более прозрачным.