Европейские ветеринары приедут проверить украинскую систему контроля качества молочной продукции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе международного конгресса «Аграрный олимп» сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Андрей Дыкун.

«26 ноября приезжает второй раунд европейской инспекции… Они приедут общаться с нашими Минэкономики, МинАПК, Госветфитослужбой. Они хотят посмотреть, как у нас выполняются законы, понять, как работает наша система контроля безопасности пищевых продуктов», - сказал Дыкун.

Читайте такжеМолочная продукция украинских производителей безопасна для потребления – исследование

По его словам, это будет та же миссия, которая в октябре проинспектировала 5 украинских молокозаводов на предмет их соответствия стандартам ЕС.

«Они посмотрели предприятия, следующее, что они хотят – это поговорить о нашей системе контроля», - сказал замминистра.

При этом Дыкун отметил, что решение европейских специалистов приехать для изучения системы контроля может свидетельствовать о том, что результаты октябрьской проверки будут положительными и Украина получит право поставлять молочные продукты на рынок ЕС.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября - 3 октября европейские специалисты провели инспекцию ряда украинских молокоперерабатывающих предприятий на соответствие стандартам Европейского Союза, что в случае положительного решения миссии позволит им в дальнейшем начать экспорт своей продукции в ЕС.

16 сентября парламенты Украины и ЕС синхронно ратифицировали Соглашение об ассоциации. Создание зоны свободной торговли между Украиной и ЕС предполагает двухстороннее снятие торговых пошлин в рамках определенных квот или без них. Тем не менее, украинская сторона до 2016 года не будет обнулять пошлины для европейских товаров, тогда как ЕС ввел торговые преференции для Украины уже с конца апреля этого года. Вместе с тем, экспортировать свою продукцию в ЕС имеет возможность ограниченное количество сельскохозяйственных предприятий Украины.