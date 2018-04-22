В Харьковской области сгорела птицеферма: погибли около 1000 цыплят

16:06, 22 апреля 2018
Агро
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При пожаре на птицеферме сгорели около 1 тыс цыплят / фото УНИАН

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По прибытию к месту вызова спасатели установили, что горят деревянные конструкции крыши хозяйственной постройки. К тушению пожара дополнительно было привлечено 3 трактора с емкостями для подвоза воды.

В результате пожара погибли около 1000 цыплят.

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Силами подразделений ГСЧС были спасены 2 единицы техники, а именно грузовой автомобиль ГАЗ-53 и МТЗ — 80. Кроме того, спасатели предотвратили распространение пламени на рядом расположенную хозяйственную постройку.

Пожар локализован в 23:52 и полностью ликвидирован в 03:20. Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электросети.

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Теги: #пожар в Харьковской области#ГСЧС в Харьковской области