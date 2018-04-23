Украина увеличила экспорт плодов и ягод почти на 70%

Импорт плодово-ягодной продукции составил 143 миллиона долларов.

Украинские аграрии в январе-марте 2018 года увеличили экспорт плодов и ягод на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 57 миллионов долларов.

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Об этом сообщила пресс-служба ассоциации "Укрсадпром".

"Главными продуктами в товарной структуре отечественных поставок за границу в текущем году стали грецкие орехи (42 миллиона долларов), замороженные ягоды (10 миллионов долларов), а также яблоки и груши (5 миллионов долларов)", - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что из перечисленных групп продукции уменьшение количественных и стоимостных объемов экспорта зафиксировано только по замороженным ягодам. Объем вывезенных из Украины грецких орехов в первом квартале этого года вырос с 7 до 13 тысяч тонн, а яблок и груш - с 6 до 14 тысяч тонн.

По информации пресс-службы, наибольшим спросом отечественная продукция садоводства по-прежнему пользуется в странах Европейского Союза, обеспечивая около 60% доходов украинских экспортеров. Основные закупки плодов и ягод из Украины в январе-марте этого года осуществили Франция (на сумму 6,9 миллиона долларов), Турция (6,5 миллиона долларов), Польша (4 миллиона долларов), Беларусь (3,7 миллиона долларов), Греция (3,5 миллиона долларов), Германия (2,8 миллиона долларов) и Нидерланды (2,7 миллиона долларов).

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"В то же время, импорт плодово-ягодной продукции в Украину в январе-марте 2018 составил 143 миллиона долларов, однако он преимущественно формируется за счет экзотических фруктов (цитрусовых, бананов и др.). Если учитывать только традиционные для Украины плоды и ягоды, то общее положительное сальдо внешней торговли для нас равно 40 миллионов долларов. Отметим наше положительное сальдо в торговле семечковыми плодами, которое в последние годы было отрицательным», - сообщила пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, выручка от экспорта украинской аграрной продукции в 2017 году увеличилась на 16,3% по сравнению с 2016 годом и составила более 17,9 миллиарда долларов. Тройку лидеров экспорта украинских аграрных и пищевых товаров возглавляют зерновые культуры с долей 36,2%, второе место занимают растительные масла - 25,1% и третье - семена масличных культур с долей в структуре 11,3%.

В январе-феврале текущего года внешнеторговый оборот продукции агропромышленного комплекса составил 3,7 миллиарда долларов, из которых 2,8 миллиарда долларов приходится на экспорт украинских аграрных и пищевых продуктов.

Экспорт украинской продукции в ЕС за этот период увеличился на 28,1%, или на 224,7 миллиона долларов, и достиг 1,025 миллиарда долларов. Таким образом, на данный момент на ЕС приходится 36,5% нашего аграрного экспорта.