Хомутынник продал еще один хлебокомбинат

16:58, 23 апреля 2018
Агро
119
АМКУ ранее дал согласие инвестфонду Виталия Хомутынника на продажу Днепровского хлебокомбината / фото facebook.com-vidrodzhennia

Эту информацию подтвердил глава Наблюдательного совета инвестфонда "Каскад-Инвест" Анатолий Шахновский, передает РБК-Украина.

Читайте такжеАМКУ разрешил Хомутыннику купить агропредприятия Веревского

Он также уточнил, что "Каскад-Инвест" владел Конотопским хлебокомбинатом с 2008 года.

Контрольный пакет конотопского предприятия, выручка которого составляет 28 млн грн в год, выкупил Владимир Фоминов. Он возглавляет конотопское ООО "Биоконцепт".

Ранее Антимонопольный комитет Украины дал согласие инвестфонду Виталия Хомутынника на продажу Днепровского хлебокомбината. Компании UKROAGRO ALLIANCE LTD и KMA GROUP LTD приобрели долю в уставном капитале компании DNIPRO AGRO ALLIANCE LTD.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #продажа#Хомутынник