Хомутынник продал еще один хлебокомбинат
16:58, 23 апреля 2018Агро
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Инвестфонд "Каскад-Инвест" продал 51% акций ПАО "Конотопский хлебокомбинат".
АМКУ ранее дал согласие инвестфонду Виталия Хомутынника на продажу Днепровского хлебокомбината / фото facebook.com-vidrodzhennia
Инвестиционный фонд "Каскад-Инвест", бенефициаром которого является Виталий Хомутынник, продал 51% акций ПАО "Конотопский хлебокомбинат".
Эту информацию подтвердил глава Наблюдательного совета инвестфонда "Каскад-Инвест" Анатолий Шахновский, передает РБК-Украина.
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Он также уточнил, что "Каскад-Инвест" владел Конотопским хлебокомбинатом с 2008 года.
Контрольный пакет конотопского предприятия, выручка которого составляет 28 млн грн в год, выкупил Владимир Фоминов. Он возглавляет конотопское ООО "Биоконцепт".
Ранее Антимонопольный комитет Украины дал согласие инвестфонду Виталия Хомутынника на продажу Днепровского хлебокомбината. Компании UKROAGRO ALLIANCE LTD и KMA GROUP LTD приобрели долю в уставном капитале компании DNIPRO AGRO ALLIANCE LTD.
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