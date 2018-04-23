Хомутынник продал еще один хлебокомбинат

Инвестфонд "Каскад-Инвест" продал 51% акций ПАО "Конотопский хлебокомбинат".

Инвестиционный фонд "Каскад-Инвест", бенефициаром которого является Виталий Хомутынник, продал 51% акций ПАО "Конотопский хлебокомбинат".

Эту информацию подтвердил глава Наблюдательного совета инвестфонда "Каскад-Инвест" Анатолий Шахновский, передает РБК-Украина.

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Он также уточнил, что "Каскад-Инвест" владел Конотопским хлебокомбинатом с 2008 года.

Контрольный пакет конотопского предприятия, выручка которого составляет 28 млн грн в год, выкупил Владимир Фоминов. Он возглавляет конотопское ООО "Биоконцепт".

Ранее Антимонопольный комитет Украины дал согласие инвестфонду Виталия Хомутынника на продажу Днепровского хлебокомбината. Компании UKROAGRO ALLIANCE LTD и KMA GROUP LTD приобрели долю в уставном капитале компании DNIPRO AGRO ALLIANCE LTD.