Порошенко разрешил местным властям запрещать продажу алкоголя ночью

Законом также устанавливается административная ответственность за торговлю алкогольными напитками в ночное время.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления органам местного самоуправления полномочий устанавливать ограничения продажи пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых" (регистрационный номер 3149).

Как отмечается в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады, закон возвращен с подписью от президента сегодня, 23 апреля.

В законе говорится, что он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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Как сообщал УНИАН, 23 марта ВР приняла закон, который предоставляет право органам местного самоуправления устанавливать запрет на продажу алкогольных напитков в ночное время, а также разрешает штрафовать торговые заведения в связи с нарушением правил продажи алкоголя.

За принятие закона проголосовали 230 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как отметил, представляя законопроект, народный депутат от фракции "Народный фронт" Игорь Васюник, ежегодно в Украине из-за алкоголизма погибает более 40 тыс. человек. По данным Всемирной организации здоровья, Украина по уровню употребления алкоголя занимает 6 место в мире. Также неутешительная ситуация с употреблением алкоголя среди подростков – более 83% из них уже имели опыт употребления спиртных напитков. В ходе опроса почти 35% подростков отметили, что им легко или очень легко приобрести алкогольные напитки.

По его словам, именно поэтому необходимо ввести ограничения на продажу в Украине алкогольных напитков.

"Ограничения и запреты, которые действуют в Украине сейчас, являются недостаточными, органы местного самоуправления уже вводили запрет на продажу алкоголя в ночное время, однако из-за пробелов в законодательстве соответствующие решения местных советов часто отменялись в судебном порядке", - отметил он.

По словам Васюника, законопроект предлагает предоставить полномочия органам местного самоуправления устанавливать запрет по продаже алкогольных напитков в ночное время, кроме заведений ресторанного хозяйства.

Также законопроект предполагает установление административной ответственности за торговлю алкогольными напитками в ночное время. "Этот закон не несет прямого запрета на продажу, он только предоставляет право органам местного самоуправления устанавливать запрет на продажу в ночное время", - подчеркнул Васюник.