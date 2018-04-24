Эксперты прогнозируют рост урожая зерна в Украине на 2 миллиона тонн

Положительный прогноз обусловлен использованием аграриями новых технологий, семян-гибридов, орошения и благоприятными погодными условиями

Урожай зерновых в Украине в 2018-2019 маркетинговом году (МГ, июль 2018 - июнь 2019), согласно прогнозу, может вырасти на 3% по сравнению с 2017-2018 МГ и составить 61,85 миллиона тонн тонн.

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Об этом сообщил президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Николай Горбачев на пресс-конференции.

Он сообщил, что такой положительный прогноз обусловлен использованием аграриями новых технологий, семян-гибридов, орошения и благоприятными погодными условиями.

В частности, по словам Горбачева, урожай пшеницы в 2018-2019 МГ может вырасти на 2,2% - до 27,1 миллиона тонн, кукурузы – на 9%, до 27 миллионов тонн, ячменя может сократиться на 9,3% - до 7,8 миллиона тонн.

Кроме того, президент ассоциации сообщил, что, согласно прогнозам, объем экспорта зерновых из Украины также увеличится.

"Если взять по экспорту зерновых, то в 2017-2018 маркетинговом году мы прогнозируем объём экспорта на уровне 40,6 млн тонн. В следующем маркетинговом году прогнозируем рост экспорта на 6% - до 43,3 миллиона тонн", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Государственной службы статистики, урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2017 году уменьшился на 7,3% по сравнению с 2016 годом, и составил 61,3 миллиона тонн.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, экспорт зерновых культур из Украины в текущем маркетинговом году (МГ, июль 2017 – июнь 2018) ожидается на уровне 41 миллиона тонн.

Аграрии Украины в 2016-2017 МГ экспортировали 43,8 миллиона тонн зерновых, что является рекордом за всю историю независимости государства. При этом выручка от экспорта зерновых увеличилась на 6% - до 6,4 миллиарда долларов.