В России - дефицит соли из-за срыва поставок с Донбасса

Министерство сельского хозяйства РФ зафиксировало недостаток пищевой соли в России из-за падения поставок из Украины. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Волков в ходе форума "Продовольственная безопасность России", передает ТАСС.

"Показатели (обеспеченности России - ТАСС) пищевой соли занижены. Это связано с достаточно большим количеством соли из Украины", - сказал он.

Читайте такжеМеркель готова встретиться с Путиным на саммите G20 ради урегулирования кризиса на Донбассе"За счет логистики бизнесу было чуть-чуть выгоднее ее (соль - ТАСС) поставлять из Украины", - пояснил замминистра.

Волков добавил, что в настоящий момент происходит переориентация источников поставок.

Согласно данным Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров (Руспродсоюз), доля импортной пищевой соли в 2013 году в России составила 40% (около 0,6 млн тонн). Годовая потребность РФ в пищевой соли составляет около 1,5-1,6 млн тонн. При этом Украина в прошлом году поставила на российский рынок 0,5 млн тонн пищевой соли, или 80% общего объема импорта.

Крупнейший импортер соли в Россию - украинское госпредприятие "Артемсоль". Компания поставила в РФ в 2013 году 1,6 млн тонн пищевой и технической соли.