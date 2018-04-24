Украинские аграрии уже экспортировали более 34 миллионов тонн зерна

Экспорт пшеницы из Украины с начала 2017-2018 МГ составил 15,1 миллиона тонн.

Украинские аграрии с начала 2017-2018 маркетингового года (МГ, июль 2017 – июнь 2018) по состоянию на 24 апреля экспортировали более 34 миллионов тонн зерновых.

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Об этом сообщила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба).

В частности, аграрии экспортировали 15,1 миллиона тонн пшеницы (в том числе продовольственной - почти 8,7 миллиона тонн, фуражной - более 6,4 миллиона тонн), ячменя - более 4 миллионов тонн, кукурузы - более 14 миллионов тонн.

Отмечается, что за аналогичный период прошлого маркетингового года было экспортировано почти 36,9 миллиона тонн зерновых, в частности, 15,6 миллиона тонн пшеницы (в том числе продовольственной - 10 миллионов тонн и фуражной пшеницы более 5,5 миллиона тонн), ячменя - 5,1 миллиона тонн, кукурузы - 15,7 миллиона тонн).

Также в рамках текущего маркетингового года было экспортировано более 4,6 миллиона тонн масличных культур, в том числе: рапса - 2,1 миллиона тонн, сои - более 2,5 миллиона тонн. По состоянию на аналогичную дату прошлого года экспорт масличных составил почти 3,9 миллиона тонн (в том числе рапса - более 1 миллиона тонн, сои - почти 2,7 миллиона тонн).

Как сообщал УНИАН, аграрии Украины в 2016-2017 МГ экспортировали 43,8 миллиона тонн зерновых, что является рекордом за всю историю независимости государства. При этом выручка от экспорта зерновых увеличилась на 6% - до 6,4 миллиарда долларов.

Предыдущий рекорд экспорта зерновых в Украине был зафиксирован в 2015-2016 МГ на уровне 39,4 миллиона тонн.

Согласно данным Государственной службы статистики, урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2017 году уменьшился на 7,3% по сравнению с 2016 годом и составил 61,3 миллиона тонн.