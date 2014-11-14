На Черниговщине обнаружили новые случаи африканской чумы свиней

В одном из районов Черниговской области зафиксированы новые случаи заболевания африканской чумой свиней.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской облгосадминстрации.

Согласно сообщению, на прошлой неделе во время охоты в лесных массивах на расстоянии 7 км. от с. Задериевка и с. Александровка Репкинского района были убиты два диких кабана. Биологический материал животных направлен на исследование на инфекционные болезни.

Киевский государственный научно-исследовательский институт по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе 13 ноября подтвердил диагноз "африканская чума свиней".

Сегодня при Репкинской райгосадминистрации планируется заседание Государственной противоэпизоотической комиссии. В лесном массиве будет определена территория защиты, ближайшие населенные пункты попадут в зону надзора.

Читайте такжеВ Черниговской области установлена 3-километровая карантинная зона вокруг очага АЧСКак сообщал УНИАН, в течение сентября-ноября в Черниговской области случаи заболевания свиней африканской чумой выявлены в г. Щорс, Корюковском, Нежинском, Городнянском и Куликовском районах. Зафиксированы вспышки заболевания как среди домашних, так и диких животных. Во всех случаях проводятся карантинные мероприятия. Только в Корюковском районе карантин уже снят.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней – опасная болезнь свиней, от которой нет лекарств и вакцин. Вирус безопасный для человека, но именно человек принимает участие в распространении заболевания путем перевозки продуктов питания из неблагополучного региона, а также кормления свиней зараженными продуктами. Наибольший риск занесения в Украину этого вируса, в основном, возможен в результате миграции диких кабанов, которые могут быть носителями этого заболевания.