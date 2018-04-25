В Украине с начала года подорожали все виды мяса, кроме курятины
19:12, 25 апреля 2018Агро
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Цены на картофель и столовую свеклу выросли в полтора раза.
Иллюстрация / REUTERS
С начала года в Украине подорожали все виды мяса, кроме курятины.
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По данным инфляционного барометра, курятина подешевела на 0,5% и стоит 91 грн за килограмм. Свинина прибавила в цене почти 8%, а говядина – 14,5%.
Об этом говорится в сюжете программы "Сніданок з "1+1".
Выросли в цене и овощи – свекла наполовину, картофель на 43%, а лук – на 20%.
Вместе с тем есть некоторые продукты, которые, наоборот, подешевели. Незначительное снижение цены касается сахара, сала, макарон и гречки.
Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в марте 2018 года по сравнению с мартом 2017 года составляла 13,2%, замедлившись по сравнению с 14% месяцем ранее.
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