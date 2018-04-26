Аграрии засеяли ранними яровыми зерновыми культурами 86% запланированных площадей

В частности, посеяно 1,4 млн га (86%) ярового ячменя, 157 тыс. га (77%) овса, 144 тыс. га (82%) пшеницы, 386 тыс. га (91%) гороха.

Украинские аграрии засеяли ранними яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами 2,1 млн га, или 86% запланированных к посеву площадей во всех областях Украины, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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«В частности, посеяно 1,4 млн га (86%) ярового ячменя, 157 тыс. га (77%) овса, 144 тыс. га (82%) пшеницы, 386 тыс. га (91%) гороха», - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что сев кукурузы проведен на площади 1 млн га (22%).

"Также продолжается сев сои, который проведен на площади 172 тыс. га, или 9% к прогнозу, сахарной свеклы - 239 тыс. га, или 79% к прогнозу, подсолнечника - 1,9 млн га, или 34% к прогнозу", - отметили в пресс-службе.

Подкормка озимых культур на зерно почти завершена - проведена на площади около 7,2 млн га, или 99% к прогнозу. Самые большие площади подкормлены в Одесской - 777,4 тыс. га (100%), Запорожской - 645,5 тыс. га (95%), Николаевской - 616,2 тыс. га (99%) и Херсонской - 513,2 тыс. га (97%) областях.

Кроме того, озимый рапс подкормлен на 967 тыс. га, или 96% к прогнозу.

Как сообщал УНИАН, по информации Минагропрода, 2 апреля в Украине стартовали весенне-полевые работы, прогнозируемая посевная площадь остается на уровне прошлого года – 27,2 млн га.

По данным Минагропрода, озимые культуры на зерно под урожай 2018 посеяны на площади 7,3 млн га, или 101% к площадям, засеянным под урожай 2017 года.