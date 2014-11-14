Средние цены реализации сельхозпродукции в Украине выросли на 18%

В частности, продукция растениеводства за указанный период подорожала на 18,7%. Стоимость зерновых культур в январе-октябре выросла на 25,6%, подсолнечника – на 13,9%, сои – на 22,6%, а рапса – на 33,8%. При этом объем реализации растениеводческой продукции за 10 месяцев этого года вырос на 17%.

По данным Госстата, средние цены на животноводческую продукцию в стране за указанный период выросли на 17,8%. Скот и птица (в живом весе) по итогам 10 месяцев подорожали на 22,4%, молоко – на 7,7%, яйца – на 18,3%.

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Объем реализации продукции животноводства в январе-октябре вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8%.

Ранее УНИАН сообщал, что по итогам 9 месяцев текущего года цены на сельхозпродукцию выросли на 15,7%.

Также сообщалось, что средние цены реализации сельхозпродукции в Украине в первом полугодии 2014 года выросли на 5,2%, в том числе на продукцию животноводства – на 10,9%. Растениеводческая продукция в стране в первом полугодии подешевела на 1,7%.