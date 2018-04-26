В Украине сократилось производство подсолнечного масла

По сравнению с февралем 2018 года производство подсолнечного масла сократилось на 2,5%.

Производство нерафинированного подсолнечного масла в Украине в январе-марте 2018 года составило 1,279 миллиона тонн, что на 12,8% меньше, чем в январе-марте 2017 года, сообщила Государственная служба статистики Украины.

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Согласно сообщению, по сравнению с февралем 2018 года в марте производство подсолнечного масла сократилось на 2,5%.

Производство маргаринов и пищевых жиров в январе-марте текущего года увеличилось на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 38,1 тысячи тонн. При этом по сравнению с февралем 2018 года производство маргаринов и пищевых жиров в марте этого года увеличилось на 10,7%.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, производство нерафинированного подсолнечного масла в Украине в 2017 году составило 5,21 миллиона тонн, что на 17% больше, чем за 2016 год.