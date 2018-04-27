Россия снимает ограничения на ввоз томатов из Турции

Кроме того, Россельхознадзор сообщил, что согласование допуска российской говядины на рынок Турции находится в финальной стадии.

Россельхознадзор с 1 мая разрешил ввоз томатов из Турции без ограничений по предприятиям, сообщило ведомство.

Читайте такжеРоссия пугает Беларусь новой продуктовой войной – картофельной

Речь идет о местах производства томатов, свободных от томатной моли, сообщает Рейтер.

Кроме того, Россельхознадзор сообщил сегодня, что согласование допуска российской говядины на рынок Турции находится в финальной стадии. Одновременно ведется работа по допуску мяса птицы на турецкий рынок.

Запрет на поставки томатов из Турции оказался самым длительным из введенных Россией в середине 2015 года ограничений на поставки сельхозпродукции из этой страны после того, как Турция сбила военный самолет РФ у границы с Сирией. Российские власти объясняли это необходимостью дать время местным производителям для организации производства этих овощей в России.

В настоящее время в отношении поставок томатов из Турции действуют ограничения объемов - до 50.000 тонн. Для поставок Россельхознадзор отдельно согласовывал список предприятий-поставщиков, который постепенно расширялся.