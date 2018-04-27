В Украине продолжается посевная: аграрии отчитались о севе ранних зерновых

Аграрии посеяли 1,4 млн га ярового ячменя (90% от прогноза), 173 тыс. га овса (84%), 149 тыс. га пшеницы (84%) и 394 тыс. га гороха (93% от прогноза).

Украинские аграрии засеяли ранними яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами 2,1 млн га, или 89% запланированных к посеву площадей во всех областях Украины, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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«В частности, посеяно 1,4 млн га ярового ячменя (90% к прогнозу), 173 тыс. га овса (84% к прогнозу), 149 тыс. га пшеницы (84% к прогнозу), 394 тыс. га гороха (93% к прогнозу)», - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе сообщили, что аграрии посеяли 1,5 млн га кукурузы (32% к прогнозу), 253 тыс. га сахарной свеклы (84% к прогнозу), 2,5 млн га подсолнечника (45% к прогнозу), 262 тыс. га сои (14% к прогнозу).

Кроме этого, аграрии провели подкормку озимых культур на зерно на площади около 7,2 (99% от прогноза) и озимого рапса на площади 977 тыс. га (97% от прогноза).

Как сообщал УНИАН, 2 апреля в Украине массово стартовали весенне-полевые работы, прогнозируемая посевная площадь в этом году остается на уровне прошлого года - порядка 27,2 млн га.

Под урожай озимых 2017 года аграрии засеяли зерновыми 14,3 млн га (включая 7,3 млн га под озимыми). Общая площадь посева сельскохозяйственных культур под урожай 2017 года составила 26,9 млн га, что на 152 тыс. га больше показателя 2016 года.