Аграрии из-за убытков вынуждены сворачивать бизнес в оккупированном Крыму

Из-за отсутствия воды в Северо-Крымском канале, потери рынка сбыта продукции, а также подорожания расходных материалов аграрии Джанкойского района оккупированного Крыма терпят убытки.

Об этом корреспонденту "Крым.Реалии" рассказали местные жители.

По их словам, проблемы у аграрного сектора начались практически сразу после аннексии Крыма Россией.

Читайте такжеОккупационная власть Крыма игнорирует право граждан полуострова на частную собственность«Сначала перестала подаваться вода в крымский канал, из-за чего 70% наших местных аграриев были вынуждены закрывать свой бизнес, а остальные 30% – это те, у кого была возможность пробить скважины. Но и это стало удовольствием не из дешевых. Не все смогли пробить скважину», – рассказал житель Джанкойского района Арсен.

Помимо проблем с водой у крымских аграриев также начались трудности с рынком сбыта своей продукции.

«Раньше 90% нашей продукции мы продавали на материковой Украине, теперь же, с каждым днем вывозить ее становится все сложнее и сложнее. А возить в Россию почти нереально. Сначала нужно сутками выстоять на паромной переправе, да и в том же Краснодарском крае своих овощей и фруктов у них достаточно. Вот и получается, что мы сейчас продаем свой товар только в Крыму», – жалуется местный аграрий Серан.

Кроме того, по словам представителей аграрного бизнеса, в этом году вдвое–втрое подорожала закупка семян, удобрений и почвосмесей.

Ранее власти Херсонской области сообщили, что готовы продавать аннексированному Крыму воду по мировым ценам, минимальная из которых – 1 евро за 1 кубометр воды.

85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивали через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. В основном вода шла на нужды сельского хозяйства. После аннексии Крыма подача воды по этому каналу на полуостров была полностью прекращена.