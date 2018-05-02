В Одесской области состоялся чемпионат по скоростной стрижке овец (видео)
04:20, 02 мая 2018Агро
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Для победы в конкурсе нужно быстро побрить двух овечек и не ранить их.
Судьи проверяют и качество срезанной шерсти / Кадр из видео ТСН
В Одесской области состоялся чемпионат по скоростной стрижки овец. В село Виноградовка приехали более 30 представителей редкой профессии, сообщает ТСН.
С ножницами в руках они боролись за звание лучшего в регионе. Чтобы пройти в финал, стригали должны быстро побрить двух овечек, но главное не ранить их. Судьи проверяют и качество срезанной шерсти.
Как сообщал УНИАН, на 1 марта 2018 года в Украине поголовье овец и коз уменьшилось на 4,1% и составило 1,38 миллиона голов.
Иллюстрация / REUTERS
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