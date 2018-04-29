Экспорт зерна: рекорды и риски

Уборка кукурузы в Украине перешла в финальную стадию, завершая тем самым жатву этого года. К середине ноября собрано более 60 млн тонн зерновых при консервативном прогнозе 61,5 млн тонн. Таким образом, результат текущего года вплотную приблизился к прошлогоднему рекорду в 63 млн тонн. Исходя из этих показателей, Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует экспорт зерновых из страны в 2014/2015 маркетинговом году (МГ, июль 2014 – июнь 2015) на уровне 33,6 млн тонн против 32,4 млн тонн в предыдущем сезоне. Ожидаемый рост экспортных поставок на фоне сокращения валового сбора, судя по всему, связан с потерей Крыма и части Донбасса. Стараниями Кремля, тамошним «властям» придется самостоятельно решать вопрос продовольственной безопасности местного населения, не рассчитывая на Украину, тогда как у трейдеров появилась возможность вывезти за рубеж дополнительный миллион тонн зерна.

И они этой возможностью наверняка воспользуются. Темпы экспорта зерна из Украины с начала текущего маркетингового сезона впечатляют. По состоянию на 14 ноября, Украина экспортировала 13,3 млн тонн зерна, что на 2,3 млн тонн больше, чем к аналогичной дате прошлого МГ. К слову, объемы и темпы экспорта украинских зерновых в маркетинговом сезоне 2013/2014 года также были рекордными, поэтому показатели этого МГ для страны беспрецедентны.

«Основная причина темпов экспорта – это, безусловно, девальвация. В 2008 году, когда была похожая ситуация с национальной валютой, зерно тоже вывозили высокими темпами», - рассказал УНИАН директор информационно-аналитической компании «ПроАгро» Николай Верницкий.

Кроме того, по словам Верницкого, в этом году на мировом рынке наблюдается хороший спрос на продовольственную пшеницу, что также подстегивает ее экспорт из Украины.

«В этом году выгодно торговать продовольственной пшеницей, потому что спрос на мировом рынке бешенный. Все понимают, что если сейчас вы не купите продовольственную пшеницу в Украине, то потом вы ее вообще не купите. Потому что украинской продовольственной пшеницы не так много, она заканчивается к январю-февралю», - пояснил ситуацию эксперт.

Слова Верницкого подтверждают данные Минагропрода. По информации ведомства, к 14 ноября объем экспорта пшеницы (продовольственной и фуражной) вырос на 1,3 млн тонн по сравнению с аналогичной датой 2013 года – до 6,99 млн тонн. В целом, профильное министерство допускает, что в текущем МГ из страны будет вывезено 11,8 млн тонн пшеницы.

Не так страшен черт…

Рекордные темпы экспорта пшеницы настораживают Минагропрод. В ведомстве утверждают, что несмотря на высокий урожай пшеницы в этом году (24 млн тонн), зерна продовольственного класса на внутреннем рынке на 1 млн тонн меньше, чем в 2013/2014 МГ. Сокращение валового сбора продовольственной пшеницы, по словам аналитика зернового рынка консалтинговой компании «Украгроконсалт» Елизаветы Малышко, связано с неблагоприятными погодными условиями для этой культуры в начале лета. Из-за этого доля зерна продовольственной кондиции в общем вале пшеницы в Украине в этом году составила около 65%, тогда как в прошлом году показатель был близок к 80%.

В этой связи в профильном министерстве опасаются, что бесконтрольный экспорт пшеницы может поставить под угрозу продовольственную безопасность страны. По словам сложившего с себя полномочия, но пока не отправленного в отставку министра аграрной политики Игоря Швайки, трейдеры могут вывозить продовольственное зерно под видом фуражного, поэтому необходимо возобновить выборочный контроль над экспортными потоками зерна, практически упраздненный ввиду ликвидации Государственной инспекции сельского хозяйства.

«Было принято решение поставить вопрос возобновления элементов национальной системы мониторинга имеющегося в наличии зерна и его качественных показателей, выборочного контроля экспорта зерна при общей либерализации государственного контроля», - еще в конце октября говорил Швайка, сразу же успокоив, что речь об ограничении экспорта зерна из Украины не идет.

Эффективность предложенных министром мер, как, впрочем, и само утверждение об угрозе продбезопасности страны, Верницкий ставит под сомнение.

«От того, что вы начнете контролировать, пшеницы не станет больше или меньше, вы просто начнете контролировать», - парирует эксперт.

Причем контролировать, в случае, когда речь идет об экспорте продовольственного зерна под видом фуража, должен не Минагропрод, а Государственная фискальная служба, уверен Верницкий. Ведь в таком случае таможенная стоимость товара будет занижена, а вместе с ней уменьшится и сумма таможенного платежа, что нанесет ущерб бюджету Украины.

Да и вообще, практика экспорта пшеницы продовольственной кондиции под прикрытием фуражной не так уж и распространена, уверяет Малышко.

«Вывезти продовольственное зерно под видом фуражного теоретически можно, но я не думаю, что эти схемы у нас сильно распространены», - сказала она УНИАН.

В целом же, эксперты сходятся во мнении, что продовольственной безопасности Украины нынешние темпы экспорта пшеницы никоим образом не угрожают. По словам Верницкого, в последнее время в стране начала активно развиваться мукомольная отрасль, которая с каждым годом будет оттягивать на себя все больше зерновых потоков, оставляя продовольственную пшеницу в стране. Достаточные запасы зерна продовольственного класса, если верить Минагропроду, сделал и Аграрный фонд.

Хлебное решение

Именно с помощью мукомолов разговоры об угрожающих темпах экспорта продовольственной пшеницы из Украины могут кануть в небытие, считает директор департамента экономического развития аграрного рынка Минагропрода Виталий Саблук.

«Внутренний игрок должен быть сильнее, чем тот, который играет на экспорт, а у нас наоборот. В европейских странах трейдер – мелкий шакал, который ждет пока лев ему что-то оставит», - отметил он в комментарии УНИАН.

По словам Саблука, в европейских странах до 95% продовольственного зерна связаны внутренними контрактами, поэтому вопрос о чрезмерных объемах экспорта там возникнуть просто не может.

«А у нас буквально пару процентов связано контрактами с хлебопеками, остальное лежит у фермера и он еще не знает, кому продаст – своим или на экспорт», - объясняет чиновник.

Выход из сложившейся ситуации Саблук видит в стимулировании мукомольной и хлебопекарской отраслей в Украине. Правда, для этого нужно пойти на крайне непопулярный шаг - отказаться от государственного ограничения рентабельности производства хлеба. Не ясно только, какое правительство и когда решится на этот шаг, учитывая, что подорожание хлеба на 70 копеек воспринимается украинцами более болезненно, чем рост цен на свинину на 15 грн.

Яна Брензей(УНИАН)