Порошенко может продать компанию Roshen в ближайшее время

Президент Украины Петр Порошенко, которому принадлежит крупнейший производитель кондитерской продукции в Украине корпорация Roshen, рассчитывает продать этот актив в ближайшее время, выполняя предвыборное обещание.

Об этом Порошенко сообщил в интервью немецкому изданию Bild.

«Мы участвуем в переговорах с крупным инвестиционным банком. Я уверен, что мы сможем подписать контракты в ближайшее время», - сказал президент, отвечая на вопрос журналиста Bild о том, почему Roshen до сих по не продана.

Как сообщал УНИАН, для продажи корпорации Roshen, чистая выручка которой в 2013 году достигла 1,021 млрд долл., что почти вдвое больше, чем у второго игрока на рынке кондитерской продукции в Украине компании «Конти», Порошенко привлек инвестиционную компанию Rothschild & Cie.

Читайте такжеСМИ: Липецкую фабрику Порошенко собирается купить российский холдинг КДВСправка УНИАН. Корпорация Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. Общий объем производства кондитерских изделий в корпорации составляет 450 тысяч тонн/год. В состав Roshen входят украинские фабрики (Киевская, две производственные площадки в Виннице, Кременчугская); две производственные площадки Липецкой кондитерской фабрики (Россия), Клайпедская кондитерская фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Венгрия), а также масло-молочный комбинат «Бершадьмолоко», который обеспечивает фабрики корпорации молочным сырьем.