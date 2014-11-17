Будущая коалиция собирается сохранить льготное налогообложение аграриев до 2018 года

Согласно документу, опубликованному на сайте партии «Блок Петра Порошенко», также предлагается вернуться к практике возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) при экспорте сельскохозяйственной продукции.

При этом в проекте коалиционного соглашения отмечается необходимость разработки до 1 июня 2017 года новой системы налогообложения, которая будет стимулировать развитие сельского хозяйства.

Документ также предполагает усовершенствование системы государственной поддержки сельхозпроизводства путем сокращения количества целевых программ и формулирования четких и однозначных требований к заявителю на участие в таких программах. Реализация этой нормы запланирована на 2-й квартал 2015 года.

Читайте такжеЛьготное налогообложение аграриев могут сохранить до 2018 года

Кроме того, проектом соглашения предусмотрено завершение к 1 января 2016 года инвентаризации земель сельхозназначения всех форм собственности, а также упрощение процедуры регистрации прав аренды на землю. При этом будущая коалиция должна будет обязать арендаторов уплачивать арендную плату за землю исключительно в денежной форме. В отличие от предыдущего проекта коалиционного соглашения, разработанного БПП, в обновленном документе отсутствует пункт об открытии рынка сельхозземель.

Согласно проекту соглашения, в 2015 году должна быть проведена общенациональная нормативная оценка сельхозземель с последующим проведением переоценки не реже чем раз в 10 лет.

Документ также предусматривает реализацию ряда мер по содействию международной торговле сельхозпродукцией, дерегуляции предпринимательской деятельности в отрасли, а также по устойчивому развитию сельских территорий.

Как сообщал УНИАН, согласно последней редакции меморандума между Украиной и ключевым кредитором страны - МВФ, сокращение льгот по НДС для аграриев будет уже в 2015 году. Тем не менее, премьер-министр Арсений Яценюк в октябре в очередной раз заявил, что Кабинет министров не будет менять систему налогообложения аграриев на 2015 год.

До этого в Минфине разрабатывались несколько вариантов реформирования системы налогообложения АПК, которые предусматривали сохранение налоговых льгот только для тех агропредприятий, чей земельный банк и годовой оборот не превышают определенную норму (варьируется в зависимости от варианта реформы). Аграрии раскритиковали все предложения Минфина.

Справка УНИАН. Режим льготного налогообложения для сельхозпроизводителей действует в Украине с 1998 года. Он включает в себя фиксированный сельхозналог, аккумуляцию сельхозпредприятиями средств НДС, а также поддержку животноводческих хозяйств за счет перечисления НДС перерабатывающих компаний.