Объем экспорта зависит от "Укрзализныци" - замглавы Минагро Мартынюк

Долгое время бытовало мнение, что корень проблемы кроется в дефиците вагонов. Но практика показала, что это не так, отметил Мартынюк.

Рынок логистики зерновых слишком привязан к одному перевозчику - "Укрзализныце".

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Об этом в своем блоге на сайте “Экономическая правда” заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк.

“Проблемы железнодорожной логистики относительно новые и сформировались под влиянием двух факторов: увеличение урожаев (по некоторым культурам в два раза в десятилетнем периоде) с соответствующим ростом экспорта на фоне введения весовых лимитов на автоперевозки два года назад”,- пишет чиновник.

По словам Мартынюка, в этом году в министерстве ожидают получить урожай никак не ниже прошлогоднего - то есть около 60 млн тонн.

Однако, по прогнозам экспертов, железная дорога не готова к таким перевозкам, что может привести к коллапсу.

“Долгое время бытовало мнение, что корень проблемы кроется в дефиците вагонов. Но практика показала, что это не так - до старта прошлого сезона мы подошли с 14 тыс. вагонов, год назад их было 18,7 тыс. единиц, но помесячные объемы зернового экспорта от этого не увеличились. У одного агрохолдинга из ТОП-5 есть собственный парк из 300 вагонов, и они простаивают в ожидании отправки с удручающей регулярностью. "Укрзализныця" не успевает обеспечить их транспортировки. Это и подводит нас к первопричине проблемы: дефицита тяги, локомотивов”,- подчеркнул замминистра.

Решение проблемы в ликвидации монополии на логистику. Украина должна открыть доступ частных операторов к рынку тяги, ведь в условиях константы емкости внутреннего рынка "Укрзализныця" может невольно стать стоппером развития агропромышленного комплекса и экономики Украины в целом.

Напомним, ранее первый заместитель министра агрополитики и продовольствия заявил о том, что несмотря на затянувшееся наступление весны, объемы посевной не уступают прошлогодним.