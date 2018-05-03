Аграрии почти завершили сев ранних яровых зерновых культур

Аграрии засеяли ранними яровыми зерновыми культурами 2,2 млн га - 90% запланированной площади.

Украинские аграрии засеяли ранними яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами 2,2 млн га, или 90% запланированных к посеву площадей по всем областям Украины, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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«В частности, посеяно 1,4 млн га ярового ячменя (91% к прогнозу), 174 тыс. га овса (85% к прогнозу), 152 тыс. га (86% к прогнозу) пшеницы, 398 тыс. га (94% к прогнозу) гороха», - говорится в сообщении.

Также пресс-служба отметила, что аграрии засеяли 2,3 млн га кукурузы (49% к прогнозу), 263 тыс. га (87% к прогнозу) сахарной свеклы, 3,3 млн га (59% к прогнозу) подсолнечника, 439 тыс. га (23% к прогнозу) сои.

Как сообщал УНИАН, по информации Минагропрода, 2 апреля в Украине стартовали весенне-полевые работы, прогнозируемая посевная площадь остается на уровне прошлого года -27,2 млн га.