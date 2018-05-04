На взятке погорели руководитель «Хлеба Украины» и заммэра Черновцов (фото)

В группу чиновников, которые требовали неправомерную выгоду за нерасторжение договора аренды государственного имущества, также входили директор дочернего предприятия ГАК «Хлеб Украины» «Черновицкий комбинат хлебопродуктов» и юрист ГАК «Хлеб Украины».

Киевская местная прокуратурой № 7 совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины изобличила руководителя ГАК «Хлеб Украины» и заместителя мэра Черновцов, которые по сговору с другими должностными лицами требовали и получили 200 тыс. грн неправомерной выгоды.

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Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

«Правоохранители установили, что исполняющий обязанности председателя правления ГАК «Хлеб Украины», сговорившись с директором дочернего предприятия ГАК «Хлеб Украины» «Черновицкий комбинат хлебопродуктов», а также заместителем городского головы г. Черновцы и юристом ГАК «Хлеб Украины», требовали от директора частной компании ежемесячно платить неправомерную выгоду в размере 100 тыс. грн за непринятие мер по расторжению договора аренды государственного имущества, а именно промышленных помещений», - говорится в сообщении.

По результатам комплекса следственных действий, проведенных на территории Киева и Черновцов, задокументировано получение этими лицами 200 тыс. грн неправомерной выгоды, которые были переданы им двумя траншами.

Сейчас все названные фигуранты задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, проводятся первоочередные следственные действия.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.