На взятке погорели руководитель «Хлеба Украины» и заммэра Черновцов (фото)
Киевская местная прокуратурой № 7 совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины изобличила руководителя ГАК «Хлеб Украины» и заместителя мэра Черновцов, которые по сговору с другими должностными лицами требовали и получили 200 тыс. грн неправомерной выгоды.
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Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.
«Правоохранители установили, что исполняющий обязанности председателя правления ГАК «Хлеб Украины», сговорившись с директором дочернего предприятия ГАК «Хлеб Украины» «Черновицкий комбинат хлебопродуктов», а также заместителем городского головы г. Черновцы и юристом ГАК «Хлеб Украины», требовали от директора частной компании ежемесячно платить неправомерную выгоду в размере 100 тыс. грн за непринятие мер по расторжению договора аренды государственного имущества, а именно промышленных помещений», - говорится в сообщении.
По результатам комплекса следственных действий, проведенных на территории Киева и Черновцов, задокументировано получение этими лицами 200 тыс. грн неправомерной выгоды, которые были переданы им двумя траншами.
Сейчас все названные фигуранты задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, проводятся первоочередные следственные действия.
Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.