В Украине предлагают создать 30-километровую буферную зону на границе с РФ и Беларусью, чтобы остановить АЧС

Эту меру ГЧПК считает необходимой для того, чтобы не допустить распространения вируса африканской чумы свиней (АЧС) в стране.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия, этот вопрос был рассмотрен в ходе заседания комиссии 17 ноября.

Члены комиссии также выступили за сохранение подразделений ветеринарной милиции в составе Министерства внутренних дел, которые планируется ликвидировать в ходе реформирования ведомства.

Читайте такжеНа Черниговщине обнаружили новые случаи африканской чумы свиней

Кроме того, ГЧПК приняла решение запретить использование, вывоз и оборот кукурузы, собранной в зоне защиты и наблюдения за АЧС для кормления свиней без термической обработки, гарантирующей уничтожение возбудителя.

Участники комиссии также отметили существование угрозы вспышки АЧС на востоке Украины, где граница с Россией не контролируется.

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине высока вероятность новых вспышек африканской чумы свиней.

Также сообщалось, что, начиная с конца августа, в Черниговской области фиксируются случаи падежа свиней из-за АЧС, в том числе и в домохозяйствах. В начале ноября в области были обнаружены 14 туш диких свиней, которые, как показали лабораторные исследования, погибли от АЧС.

В январе-феврале текущего года вспышка АЧС произошла в Луганской области. Впервые случаи падежа животных от АЧС в Украине были зафиксированы в 2012 году в Запорожской области.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Для людей болезнь не опасна.