Казахстан запретил продажу ряда марок водки и пива из России

В Казахстане введен запрет на реализацию нескольких наименований алкогольной продукции российского производства из-за несоответствия требованиям пищевой безопасности, передает ПРАЙМ со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства национальной экономики Казахстана.

Читайте такжеНурсултан Назарбаев объявил о переходе Казахстана на новую экономическую политикуДанная мера принята в отношении водки торговых марок "Талка", "Империя", "Дикий гусь", "Зеленая марка", "Ржаная", "Русский гарант качества", "Рублевка", "Посольская".

Также запрещена реализация пивных напитков "Miller Genuine Draft", "Hoegaarden White" и пива "Grolsch Premium Lager", "Brahma", "Pilsner Urguell", "Жигули" барное, бархатное, "Жигулевское" оригинальное, "Bud", "Lowenbrau Original".

Запрет в отношении указанной продукции введен из-за ее не несоответствия требованиям пищевой безопасности, уточняется в сообщении.