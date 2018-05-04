Аграрии отчитались об экспорте: продали уже более 35 миллионов тонн зерновых

Экспорт пшеницы из Украины с начала 2017-2018 МГ составил более 15,4 млн тонн.

Украинские аграрии с начала 2017-2018 маркетингового года (МГ, июль 2017 – июнь 2018) по состоянию на 4 мая экспортировали более 35 млн тонн зерновых.

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Об этом сообщила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба).

В частности, аграрии экспортировали более 15,4 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной - почти 9 млн тонн, фуражной - более 6,4 млн тонн), ячменя - более 4 млн тонн, кукурузы - почти 15 млн тонн.

Отмечается, что за аналогичный период прошлого маркетингового года было экспортировано более 38 млн тонн зерновых, в частности, 16 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной – 10,5 млн тонн и фуражной пшеницы более 5,6 млн тонн), ячменя - 5,1 млн тонн, кукурузы – почти 17 млн тонн).

Также в рамках текущего маркетингового года было экспортировано более 4,6 млн тонн масличных культур, в том числе: рапса - 2,1 млн тонн, сои - более 2,5 млн тонн. По состоянию на аналогичную дату прошлого года экспорт масличных составил почти 3,7 млн тонн (в том числе рапса - более 1 млн тонн, сои - более 2,7 млн тонн).

Как сообщал УНИАН, аграрии Украины в 2016-2017 МГ экспортировали 43,8 млн тонн зерновых, что является рекордом за всю историю независимости государства. При этом выручка от экспорта зерновых увеличилась на 6% - до 6,4 млрд долл.

Предыдущий рекорд экспорта зерновых в Украине был зафиксирован в 2015-2016 МГ на уровне 39,4 млн тонн.

Согласно данным Государственной службы статистики, урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2017 году уменьшился на 7,3% по сравнению с 2016 годом и составил 61,3 млн тонн.