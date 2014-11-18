В России начался "гречневый кризис": не больше 5 кг в одни руки (видео)

В них ритейлер сообщал, что он ограничивает продажу крупы — не более пяти пачек одному покупателю в день. Представитель «Ленты» Яна Могилева эту информацию подтвердила, сообщают Ведомости.

В последнее время участились случаи скупки товара в гипермаркетах «Лента» для его перепродажи по завышенной цене, считает ритейлер. По словам Могилевой, с 6 по 19 ноября в гипермаркетах сети «Лента» проходит акция на гречневую крупу, она касается одного производителя — компании«Мистраль». Ограничения — не более пяти пачек одному покупателю — действуют только на акционный товар по карте постоянного покупателя. «Ограничение установлено с целью сохранения товара для социально незащищенных слоев населения», — сообщила Могилева.

Читайте такжеВ России в 2 раза подорожала гречка: урожай погиб под 30-сантиметровым слоем снегаОб ограничении продажи гречки также сообщил региональный портал VSE42: по его данным, новосибирский «Ашан» ограничил продажи гречневой крупы десятью пачками на одного покупателя. Представитель «Ашана» не был доступен для оперативного комментария.

В октябре стало известно, что из-за неблагоприятных агрометеоусловий в Алтайском крае, одном из ключевых для урожая гречки, производители гречки начали настаивать на повышении цен. На Сибирь и Алтай приходится более 50% всех посевов гречихи, говорила ранее аналитик ЦЭП Газпромбанка Дарья Снитко.

Напомним, в Украине в уходящем сезоне урожай гречихи составил около 181 тыс. т ( превысил прошлогодний - 179 тыс. т) при средней урожайности 13,9 ц/га.