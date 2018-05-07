Ферма из Львовщины экспортирует в ЕС 25 тонн улиток (видео)

Эта ниша в Европе стала открытой в связи с запретом собирать там природных улиток.

Супруги Юськевичей вот уже четыре года изучают как выращивать улиток. С 2017-го в Солонце возле Львова зарегистрировали семейное фермерское хозяйство: выращивают улиток максима и мюллер, которых любят европейцы. Осенью будут готовы экспортировать в ЕС до 25 тонн деликатеса. И сейчас занимаются их репродукцией.

Об этом сообщает Zaxid.net.

В этом цехе маточное стадо. Весной улитка ежемесячно откладывает свою икру.

«В горшочек поместилось четыре улитки, и одновременно они сбрасывали икру. Тогда эта икра перемещается в отдельные контейнеры, попадает в инкубаторное помещение за определенный период из икры начинается молодняк», – рассказывает владелец семейного фермерского хозяйства «Западная улитка» Иван Юськевич.

Фермерская улитка становится взрослой через девять месяцев, тогда как природной нужно три года.

«Они выступают в определенный год с мужскими гормонами в другой год с женскими гормонами. Улитки использую эти органы осязания подбирая пару. После спаривания две улитки откладывают икру», – добавляет Иван Юськевич.

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Сейчас супруги экспериментируют на гектаре поля. Кроме цеха для репродукции, создали специальную теплицу, в которой подрастают малыши. Здесь их кормят специальным рапсом и комбикормом. Именно такая улитка является конкурентоспособной на рынке ЕС. Ее стоимость за килограмм ‒ от 6 до 16 евро, тогда как собранная в дикой природе стоит около доллара за килограмм.

«Европе вообще интересен украинский продукт улитка, выращенный в наших климатических условиях, но украинцу интереснее отправить европейцу чем большую партию, поскольку за сто тонн они заплатят значительно больше, чем за 25, за 200 заплатят больше чем за 100», – объяснила владелица семейного фермерского хозяйства «Западная улитка» Ирина Юськевич.

Эта ниша в Европе стала открытой в связи с запретом собирать там природнюю улитку. Поэтому фермеры призывают своих коллег к кооперации, чтобы обходить посредников из Литвы и Польши. Там наши улитки проходят доработку и продаются в Испании, Италии и Франции.

«Эти развивающиеся рынки легче занять из-за того, что сам спрос растет, в частности, мы говорим об улитках. Это то, что в Украине можно выработать соответствующего качества», – прокомментировал начальник управления департамента агропромышленного развития Игорь Ус.

В Украине существует десять крупных компаний и несколько десятков мелких фермеров, которые занимаются улитками. Производители экспортируют в Европу до 90% своей продукции.