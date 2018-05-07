В Украине усилят требования к качеству питания в учебных заведениях

Ужесточенные требования начнут действовать в сентябре 2019 года.

В Украине с 20 сентября 2019 года начнут действовать ужесточенные требования к качеству питания в учебных заведениях, которые предусматривают введение системы государственного контроля на всех этапах производства пищевых продуктов.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия.

«Контроль за безопасностью питания в учебных заведениях с 20 сентября 2019 года будет осуществляться по новым правилам. В частности, важным новшеством для компаний, которые предоставляют услуги питания, станет введение системы НАССР (международная система анализа опасных факторов питания - УНИАН)», - говорится в сообщении.

Министерство сообщает, что такое требование предусмотрено Законом Украины «Об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов», который вступил в силу 20 сентября 2015 года, и предусматривает 5-летный переходной период для предприятий с малыми мощностями. В большинстве случаев - это и есть субъекты хозяйствования, которые предоставляют услуги питания в образовательных учреждениях. Для этих компаний, по информации Министерства, закон вступит в силу 20 сентября 2019 года.

Минагропрод сообщил, что предприятия, которые предоставляют услуги питания в учебных заведениях, в 2019 году должны быть внесены в Государственный реестр мощностей операторов рынка и иметь возможность установить другие компании, которые поставляют им пищевые продукты, то есть обеспечить прослеживаемость.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что создание нового контроля качества за пищевыми продуктами является стратегическим приоритетом правительства.

По словам Гройсмана, достичь безопасности пищевых продуктов можно благодаря реализации комплекса мер, применяемых в развитых странах мира.