В Украине стали производить меньше пива

Украинские пивовары в январе-октябре 2014 года произвели 211 млн декалитров пива солодового (включая пиво безалкогольное и пиво с содержанием алкоголя не менее 0,5%), что на 10,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила Государственная служба статистики.

В частности, в октябре объем производства пива составил 14,3 млн дал, что на 3% больше, чем в октябре 2013 года, но на 15,6% меньше показателя сентября текущего года.

Читайте такжеКазахстан запретил продажу ряда марок водки и пива из РоссииКак сообщал УНИАН, производство пива в Украине в 2013 году сократилось по сравнению с 2012 годом на 7,6% - до 274 млн дал.