Украина увеличила производство подсолнечного масла на 35%

Объем производства нерафинированного подсолнечного масла в Украине за 10 месяцев текущего года составил 3,4 млн тонн, что на 35,7% больше, чем в январе-октябре 2013 года, сообщила Государственная служба статистики Украины.

В частности, в прошлом месяце объем производства подсолнечного масла составил 384 тыс. тонн, что на 4,9% меньше, чем в октябре 2013 года, но на 33,5% больше сентябрьского показателя текущего года.

Производство маргаринов и пищевых жиров в стране, по данным Госстата, за отчетный период сократилось на 2,6% - до 222 тыс. тонн. В том числе в октябре объем производства этой продукции составил 24,5 тыс. тонн, что на 13,5% уступает октябрьскому показателю прошлого года, но на 5,8% больше, чем в сентябре этого года.

Читайте такжеУкраина заметно увеличила экспорт аграрной продукции в ЕвросоюзКак сообщал УНИАН, производство подсолнечного масла в Украине в 2013 году составило 3,3 млн тонн, что на 10,1% меньше, чем годом ранее.

Украина является крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла.